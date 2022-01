ബെംഗളൂരു വായു മലിനീകരണം: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിലവാരത്തേക്കാൾ കൂടുതലെന്ന് ഗ്രീൻപീസ് റിപ്പോർട്ട്

India

ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ മലിനീകരണ തോത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിലവാരത്തേക്കാൾ കൂടുതലെന്ന് ഗ്രീൻപീസ് റിപ്പോർട്ട്. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ 10 എയർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ) നിലവാരത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന മലിനീകരണം രേഖപ്പെടുത്തി.

പരിസ്ഥിതി അഭിഭാഷക ഗ്രൂപ്പായ ഗ്രീൻപീസ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുള്ള നഗരങ്ങൾ മലിനമായ വായു ശ്വസിക്കുന്നു. ഈ മലിനീകരണം ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

" കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനറെ ദേശീയ ആംബിയന്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം, പി എം 10-ന് 60 µg /എം 3 പരിധിക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള എം എം 10 ലെവലുകൾ 80 % നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഉണ്ട്. വായു മലീനികരണത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

According to Greenpeace report, the level of pollution in Bengaluru is higher than the standards of the WHO