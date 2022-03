തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും ശേഷവും; ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ

India

oi-Swaroop Tk

ദില്ലി : രാഷ്ട്രീയമായി നിര്‍ണായകമായ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബി ജെ പി തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും 2022 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മറ്റ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ട്രെന്‍ഡ് ചാര്‍ട്ടില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് . മറുവശത്ത് , പഞ്ചാബില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയോട് നിര്‍ണ്ണായകമായി പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസിന് അതിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നതിന് കൂടുതല്‍ പ്രഹരമേല്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് . ഈ വിജയത്തോടെ , 2012 ല്‍ സ്ഥാപിതമായ ആം ആദ്മി 137 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ തറപറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് .

മാറ്റം അനിവാര്യമെന്ന് തരൂർ, ഒരു മിശിഹയും ഇനി വരാനില്ലെന്ന് റിജിൽ മാക്കുറ്റി;പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ

ചരിത്രമെഴുതി യോഗി, യുപിയില്‍ ബിജെപിക്ക് തുടര്‍ഭരണം | Oneindia Malayalam

English summary

Before and after the election; What are the changes in the political map of India?