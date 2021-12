ബിപിൻ റാവത്തിനും ഭാര്യ മധുലികയ്ക്കും യാത്രാമൊഴി; പൊതുദർശനം തുടങ്ങി; സംസ്കാരം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നിന് ദില്ലിയിൽ

India

oi-Abhijith Rj

ദില്ലി: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ കുന്നൂർ ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച സംയുക്തസേന മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിൻ്റെയും ഭാര്യ മധുലിക റാവത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരം ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ നടക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ദില്ലി കൻ്റോൺമെൻ്റിലുള്ള ബ്രാർ വസതിയിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ. ഔദ്യോഗികവസതിയായ ദില്ലി കാമരാജ് നഗറിലുള്ള നമ്പർ മൂന്ന് വസതിയിൽ പൊതുദർശനം തുടങ്ങി. രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു വരെയാണ് പൊതുദർശനം. അതിനിടെ, മരിച്ച ബ്രിഗേഡിയര്‍ എല്‍ എസ് ലിഡ്ഡറുടെ സംസ്കാരം രാവിലെ നടന്നു.

രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിൻ്റെയും ഭാര്യ മധുലിക റാവത്തിൻ്റെയും പൊതുദർശനം ആരംഭിച്ചത്. ദില്ലി കാമരാജ് നഗറിലുള്ള നമ്പർ മൂന്നു വസതിയിലാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങളുള്ളത്.രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിഡ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരമർപ്പിക്കാൻ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

English summary

The funeral of Joint Chiefs of Staff General Bipin Rawat and his wife Madhulika Rawat, who died in the Coonoor helicopter crash that rocked the country, will be held in New Delhi today.