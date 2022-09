'ബീഫ് കഴിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും കഴിക്കാറുണ്ട്', കശ്മീർ ഫയൽ സംവിധായകന്റെ വീഡിയോയുമായി രൺബീർ ആരാധകർ

India

oi-Nikhil Raju

രൺബീർ കപൂറിന് പിന്നാലെ ബീഫ് വിവാദത്തിൽ പെട്ട് കശ്മീർ ഫയൽ സംവിധായകൻ വിവേക് അഗ്നിഹോത്രിയും. രൺബീർ ആരാധകരാണ് വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി ബീഫ് പ്രിയ ഭക്ഷണമാണെന്ന പരാമർശമുള്ള പഴയ വീഡിയോ കുത്തിപൊക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബീഫ് വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ രൺബീറിനെതിരെ വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി വിമർശനം നടത്തിയിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രൺബീർ ആരാധകർ വിവേകിന്റെ വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ബീഫ് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അന്നും കഴിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല' എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോ രൺബീറിന്റെ ആരാധകരാണ് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

They will never show you this video of @/vivekagnihotri who is a #beef eater too, and that's his personal choice.



But it won't fit their narrative and agenda, But You guys stay away from those guys and keep booking tickets and enjoy #Brahmastra in theatres pic.twitter.com/5SCZG9IHYa