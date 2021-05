അവസാനമായി അമ്മയ്ക്കൊരു പാട്ട്; കണ്ണ് നനയിച്ച് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

India

oi-Joshy K

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം അതിഭീകരമായാണ് ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി വൈറസിനോട് പടപൊരുതി മരണത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരുകയാണ്. മോർച്ചറികൾ നിറയുന്നു, എപ്പോഴും സജീവമായ ശ്മശാനങ്ങൾ. സമൂഹമാധ്യമാങ്ങളിൽ കണ്ണീരണിയിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് പലരും പങ്കുവെക്കുന്നത്.

അത്തരത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ദീപ്ശിഖ ഘോഷ്. കോവിഡ് ബാധിച്ച മരണം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് കിടക്കുന്ന അമ്മയോടുള്ള മകന്റെ അവസാന സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദീപ്ശിഖയുടെ ട്വീറ്റ്. അവസാനമായി അമ്മക്ക് പാട്ടുപാടി നൽകിയ ആ മകൻ യാത്ര പറഞ്ഞതെന്ന് ദീപ്ശിഖ പറഞ്ഞു.

"ഇന്ന് എന്റെ ഷിഫ്റ്റ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ ബന്ധുവിനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അത്. ഈ രോഗിയുടെ മകൻ എന്റെ കുറച്ച് സമയം ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് മരിക്കാറയ അമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി അവൻ ഒരു പാട്ടു പാടി,"ദീപ്ശിഖ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

Today, towards the end of my shift, I video called the relatives of a patient who is not going to make it. We usually do that in my hospital if it’s something they want. This patient’s son asked for a few minutes of my time. He then sang a song for his dying mother.