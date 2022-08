'മൃഗങ്ങള്‍ പോലും കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണം'; പോലീസ് മെസ്സിലെ ഭക്ഷണവുമായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് യു.പി കോൺസ്റ്റബിൾ

India

oi-Nikhil Raju

ഫിറോസാബാദ്: പോലീസ് മെസ്സില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച മോശം ഭക്ഷണവുമായി നടുറോഡില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് യു.പിയിലെ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍.മൃഗങ്ങള്‍ പോലും കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണമാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് പോലീസുകാരന്‍റെ പരാതി. ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എങ്ങനെ ജോലിചെയ്യുമെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവന്ന വീഡിയോയില്‍ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.

പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളായ മനോജ് കുമാറാണ് കയ്യില്‍ പിടിച്ച പ്ലേറ്റിലെ റൊട്ടിയും കറിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റോഡില്‍നിന്ന് കരയുന്നത്. 'ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും'-പാത്രത്തിലെ കറി ചൂണ്ടികാണിച്ചും, റൊട്ടി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയും അദേഹം ചോദിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പോലീസുകാരന്‍ ഇയാളുടെ അടുത്തെത്തി സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണുന്നുണ്ട് .

Constable Manoj Kumar speaks to the media. Says he tried reaching out to the SP but got no response. Later, he came out in public with his grievance over the quality of food. pic.twitter.com/rz8iJ2io7n