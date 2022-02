India

oi-Ajmal MK

ഡെറാഡൂൺ: നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വരുന്നതിന് ആഴ്ചകള്‍ ഇനിയും ശേഷിക്കും ഉത്തരാഖണ്ഡ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊലിയുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമാവുന്നു. മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഹരീഷ് റാവത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയോടെയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അതൃപ്തി മറ നീക്കി പുറത്ത് വന്നത്.

ഒന്നുകിൽ താൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ഹരീഷ് റാവത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെയായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുമെന്ന് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കിയത്.

English summary

Harish Rawat says he will stay home if he does not become CM: Controversy in Congress before results in Uttarakhand