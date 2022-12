India

oi-Alaka KV

എത്ര വലുതായാലും ട്രെയിന്‍ നമുക്ക് കൗതുകം തോന്നുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷേ വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് ഈ ട്രെയിന്‍. എത്രയെത്ര ട്രെയിന്‍ അപകടങ്ങളാണ് നമ്മള്‍ വായിക്കുന്നതും കേള്‍ക്കുന്നതും. മറ്റ് വാഹനങ്ങള്‍ പോലെ അല്ല ട്രെയിന്‍ ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ കായികാധ്വാനം വേണ്ടുന്ന ഒരു പണിയാണ്.

ക്ഷീണം, തളര്‍ച്ച ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം. എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ ജീവന്‍ വെച്ചുള്ള പോക്കാണ്. അതിനിടയില്‍ ഓരോ കുരുത്തേക്കേട് ഒപ്പിച്ചാലോ ലോക്കോ പൈലറ്റിന് ദേഷ്യം വരില്ലേ... 12 മണിക്കൂറൊക്കെ പണിയെടുക്കുമ്പോള്‍ ട്രെയിനിന് മുന്നില്‍ നിന്ന് അഭ്യാസം കളിച്ചാലോ..

