വിളിച്ച് കയറിയ ആവേശം... ഗണേശ ലഡ്ഡു ലേലം ചെയ്തത് 24.60 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്!

India

oi-Nikhil Raju

47000 രൂപയ്ക് മത്തങ്ങ വിറ്റുപോയത് കേട്ട് അത്ഭുതപെട്ടവർക്കിതാ മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി. ഇത്തവണ ഭീമൻ തുകയ്ക്ക് ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത് മത്തങ്ങ അല്ല പകരം ലഡ്ഡുവാണ്. അതും പതിനായിരങ്ങൾക്കല്ല ലക്ഷങ്ങൾക്ക്.

ഹൈദരബാദിലെ പ്രശസ്തമായ ഗണേശ ലഡ്ഡുവാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ലേലം വിളിച്ച് കയറിയത്. ആവേശത്തിൽ ലേലം വിളി ഉയർന്നതോടെ 24.60 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ലഡ്ഡു വിറ്റുപോയത്. ഇത്രയും വലിയ ലേല തുകയ്ക്ക് ലഡ്ഡു വിറ്റുപോയതും ആദ്യമായാണ്. ഇതോടെ ലഡ്ഡുവും റെക്കോർട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

*The famed #Balapur Ganesh Bangaru Laddu in #Hyderabad was auctioned for a all time record of Rs 24.60 lakh. It was bagged by K Laxma Reddy. Last year it was auctioned for Rs 18.90 lakh. This is Rs 5.70 lakh more than previous year* pic.twitter.com/4Os5AFSA2G