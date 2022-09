India

oi-Ajmal MK

ഭോപ്പാൽ: കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവർക്ക് തന്റെ കാർ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കാമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും എം പി സി സി അധ്യക്ഷനുമായ കമല്‍നാഥ്. ' പാർട്ടി വിടുന്നതിൽ നിന്ന് ആരെയും തടയില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും അംഗത്തിന് ബി ജി പിയില്‍ ചേരാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി തന്റെ കാർ വാടകയ്ക്ക് നൽകാം''-കമല്‍നാഥ് പറഞ്ഞു.

'ബിഗ് ബോസ് നിർത്തിയതിനും കാരണം സൂര്യ, ശപിച്ചു': പ്രപഞ്ച ശക്തിയില്‍ തുറന്ന് പറച്ചിലുമായി സൂര്യ

കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയായ കൊഴിഞ്ഞ് പോക്കിലും ഗോവയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉള്‍പ്പടെ ബി ജെ പിയിലെത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

മമതയെ വിറപ്പിച്ച് വീണ്ടും ബിജെപി: നന്ദിഗ്രാമില്‍ 12 ല്‍ 11 സീറ്റും പിടിച്ചു, ടിഎംസിക്ക് ഒന്ന്

English summary

I will rent my car to those going to BJP: Kamal Nath says will not stop anyone