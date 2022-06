India

oi-Jithin Tp

ബെംഗളൂരു: അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി ആര്‍ എസ് എസിന്റെ ഹിഡന്‍ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കര്‍ണാടക മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെ ഡി എസ് നേതാവുമായ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി. രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായ പ്രതിരോധ സേനയിലേക്കുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നയത്തെ കുമാരസ്വാമി ചോദ്യം ചെയ്തു. അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് ജര്‍മ്മനിയിലെ നാസി പാര്‍ട്ടിയുടെ മാതൃകയില്‍ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആര്‍ എസ് എസിന്റെ ശ്രമമാണോ ഈ പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

രാമനഗരയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രതികരണം. ''ഇത് ഇവിടെയല്ല ഡല്‍ഹിയില്‍ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അഗ്‌നിപഥ് പദ്ധതിയുടെ ആശയം സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയത് ആരാണ്? ഇതിനായി പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശ ഉണ്ടായിരുന്നോ? 10 ലക്ഷം പേരെ പ്രതിരോധ സേനയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി അഗ്‌നിപഥ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നോ?, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

English summary

Kumaraswamy has said that it is doubtful whether the Agnipath scheme is part of hidden agenda of the RSS