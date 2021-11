ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ മിണ്ടുന്നില്ല; ഭാര്യയെ കാമുകനോടൊപ്പം അയച്ചു; പിന്നീട് സംഭവിച്ചതിങ്ങനെ!

India

ഉത്തർപ്രദേശ്: ഇനി പറയുന്നത് ഒരല്പം കൗതുകവും അപൂർവ്വതയും നിറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. സിനിമകളിലും നാടകങ്ങളിലും മാത്രം കണ്ടു വരുന്ന അപൂർവ്വതയുണ്ട് ഇതിന്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷവും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി കാമുകനൊപ്പം പോകാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു യുവാവ്. പ്രണയത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാനാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന യുവതിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞതോടെയാണ് യഥാർഥ ഭർത്താവ് തന്നെ ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

The following is an interesting and rare event. A young man from Uttar Pradesh has allowed his wife to go with her boyfriend even after marriage