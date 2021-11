India

ലഖ്നൗ: നോയിഡയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നിവേദനം കൈമാറാന്‍ എത്തിയ 50-ലധികം വരുന്ന ഗ്രാമീണരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരായ നടപടിയെന്നാണ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നോയിഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് തറക്കല്ലിടാന്‍ ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ ജില്ലയിലെ ജെവാറിൽ വ്യാഴാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയിരുന്നു, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇതിനിടെയാണ് മോദിക്ക് നിവേദനം നല്‍കാന്‍ കര്‍ഷകരും എത്തിയത്.

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇവരെ ഗാസിയാബാദ് ജില്ലയിലെ പോലീസ് ലൈനുകളിലേക്ക് മാറ്റ്. മാസങ്ങളായി ഇവര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിനെതിരെ സമര രംഗത്തുമ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത തങ്ങളുടെ ഭൂമിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവര്‍ സമരം ചെയ്യുന്നത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം "ഉടൻ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല" എന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുമ്പോൾ, പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നത് 60 പേര്‍ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ജെവാറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നഗരത്തിലെ നോയിഡ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിന് പുറത്ത് ചെച്ച് ഗ്രാമീണരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

"പുലർച്ചെ 2.30 ഓടെ പോലീസ് ഞങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഞങ്ങൾ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട 60 പേരെ പോലീസ് ഗാസിയാബാദ് പോലീസ് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗറിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അവിടെ നിർത്തി. ," ഭാരതീയ കിസാൻ പരിഷത്ത് നേതാവ് സുഖ്വീർ ഖലീഫ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറണമെന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. നോയിഡ അതോറിറ്റിയുമായി ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഗ്രാമീണരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിലാണെന്നാണ് ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത്.

"അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ക്രമസമാധാനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ ആരെയും പോലീസിന് അനുവദിക്കാനാവില്ല," അഡീഷണൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ (ക്രമസമാധാനം) ലവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടിയതോടെ ജെവാറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ചെറിയ ബഹളവും ഉണ്ടായി.

