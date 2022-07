കൊതുക് വല, മഴ, തന്തൂരി വിവാദം... എംപിമാരുടെ സമരം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക്

India

oi-Nikhil Raju

ന്യൂഡല്‍ഹി: എംപിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ രാപ്പകൽ സമരം രണ്ട് ദിവസം പിന്നിടുന്നു. കൊതുക് വലയില്‍ ഉറങ്ങിയും, പാട്ടുപാടിയുമെല്ലാണ് പാര്‍ലമെന്‍റിലെ 50 മണിക്കൂര്‍ സമരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ഗാന്ധി പ്രതിമയക്ക് മുമ്പില്‍ തന്തൂരി ചിക്കൻ വിളമ്പിയെന്ന ആരോപണവും എംപിമാര്‍ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞു.

50 മണിക്കൂര്‍ സമരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ദിന കാഴ്ചകള്‍ എംപിമാര്‍ തന്നെയാണ് ട്വറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. രാത്രി കൊതുക് വലയില്‍ കഴിയുന്ന എംപിമാരുടെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇതില്‍ ശ്രദേയം. സമരം രാത്രിയിലും തുടരുകയാണ് എന്ന അടിക്കുറുപ്പോടെയാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ എംപിമാര്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഗാന്ധി പ്രതിമയക്ക് മുമ്പില്‍ ആരംഭിച്ച സമരം പിന്നീട് മഴ പെയ്യ്തതോടെ പാര്‍ലമെന്‍റ് കവാടത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കാവടത്തില്‍ പാട്ടുകള്‍ പാടിയായിരുന്നു സമര തുടര്‍ച്ച.

അതേസമയം എംപിമാരിൽ ചിലർ ​ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് മുന്നിൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിച്ചെന്നും ​ഗാന്ധിയെ അപമാനിക്കുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി രംഗത്ത് എത്തി.നടക്കുന്നത് പ്രതിഷേധമാണോ പ്രഹസനമാണോ എന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പരിഹാസം.'മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പാർലമെന്റിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ചില എംപിമാർ തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിച്ചു. മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് ഉറച്ച വീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നെന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് പ്രതിഷേധമാണോ പ്രഹസനമാണോ'ബിജെപി വക്താവ് ഷെഹ്‌സാദ് പൂനാവാല ചോദിച്ചു.

Due to heavy rain,50hr dharna has moved from Gandhi statue to #Parliament main entrance



29hrs down. 21hrs to go. Oppn MPs still at Dharna demanding Govt to revoke suspension of (now) 27 MPs & discuss #PriceRise #GST@SanjayAzadSln sings his version of a golden hit.Enjoy video! pic.twitter.com/wWejot3rKO