രണ്ടക്ക സീറ്റ് കടന്നാലും നേട്ടം; പഞ്ചാബില്‍ ബിജെപി തന്ത്രം മെനയുന്നത് ഭാവിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി?

India

oi-Jithin Tp

ലുധിയന: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കെ പഞ്ചാബിലെ പ്രചരണം ശക്തമാക്കുകയാണ് ബി ജെ പി. താരതമ്യേന സ്വാധീനം കുറവുള്ള പഞ്ചാബില്‍ ഇത്തവണ ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതിയുമായാണ് ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. മുന്‍പത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെല്ലാം ശിരോമണി അകാലിദളിനൊപ്പമായിരുന്നു ബി ജെ പി മത്സരിച്ചിരുന്നത്. ഇതാദ്യമായി പഞ്ചാബില്‍ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്കെത്തുകയാണ് ബി ജെ പി. സിഖ് വികാരവും ഹിന്ദുത്വയും സമ്മിശ്രമായി ചേര്‍ത്താണ് ബി ജെ പി പഞ്ചാബില്‍ കളം പിടിക്കുന്നത്. ജയിക്കാനായാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാമവധി സീറ്റില്‍ ജയം നേടി 2024 ലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് രണ്ടക്കത്തില്‍ സീറ്റ് നേടിയാല്‍ പോലും വലിയ കാര്യമാണെന്ന തരത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ അടക്കം പറയുന്നത്.

പരാമവധി സെലിബ്രിറ്റികളെ പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിച്ചും ദേശീയ നേതാക്കള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ക്യാംപ് ചെയ്തുമാണ് ബി ജെ പി പഞ്ചാബില്‍ കളമൊരുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് പ്രബല കക്ഷികളില്‍ നിന്ന് തെറ്റിപിരിഞ്ഞവരെ കൂട്ടിയാണ് ബി ജെ പി ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് വിട്ട മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിംഗിന് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകള്‍ പഞ്ചാബിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഞ്ചാബ് ലോക് കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന പാര്‍ട്ടി ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇറങ്ങുന്നത് ബി ജെ പി സഖ്യത്തിലാണ്. ശിരോമണി അകാലിദളില്‍ നിന്ന് വിട്ട ശിരോമണി അകാലിദള്‍ സംയുക്തിന് കര്‍ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ നാമമാത്രമെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റില്‍ ഇവരുടെ പ്രകടനം നിര്‍ണായകമാകുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

English summary

With just a week to go before the polls, the BJP is stepping up its campaign in Punjab.