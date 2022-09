India

ന്യൂഡൽഹി: യുകെ, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ വ്യവസായി റോബർട്ട് വാദ്ര ബുധനാഴ്ച നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞു. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് കോടതി ചുമത്തിയ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിന് വദ്രയ്‌ക്കെതിരെ സ്ഥിരനിക്ഷേപം ജപ്‌തി ചെയ്യാനും നിയമപരമായ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനും ഇഡി നൽകിയ ഹർജിയിൽ റൂസ് അവന്യൂ കോടതിയിലെ സ്‌പെഷ്യൽ സി ബി ഐ ജഡ്‌ജി നീലോഫർ ആബിദ പർവീൺ ബുധനാഴ്ച ഉത്തരവ് മാറ്റി.

വാദത്തിനിടെ, വദ്രയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞപ്പോഴും വാദ്ര കോടതിയിൽ നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് അബദ്ധവശാൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചതായും യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി തേടി അപേക്ഷയിൽ ദുബായിലേക്ക് എന്നതിന് പകരം ദുബായ് വഴി എന്നെഴുതിയെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വദ്ര പറഞ്ഞു.

റോബർട്ട് വാദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് മനു സിം​ഗ്വി ഹാജരായി. "എനിക്ക് ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല." നിങ്ങൾ അനുമതി തേടേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. "ഒരു പിശക് സംഭവിച്ചു. എനിക്ക് വ്യക്തമായി തെറ്റിദ്ധ രിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നു. ജഡ്ജിയോട് X പറയാനും Y ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല." അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി പ്രസ്താവിച്ചു, 'യുഎഇ വഴി' എന്നെഴുതിയതിലെ തെറ്റിന് ഞാൻ നിരുപാധികം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, തെറ്റിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. എന്നും പറഞ്ഞു.

ഈ വാദത്തെ ED യുടെ അഭിഭാഷകൻ എതിർത്തു. ഇന്ത്യ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് കോടതിയിൽ വിലാസം സമർപ്പിക്കാൻ റോബർട്ട് വാദ്രയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം യുകെയിൽ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ED യുടെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ (എസ്പിപി) അഭിഭാഷകൻ എൻ കെ മട്ട വാദിച്ചു.

"ഓഗസ്റ്റ് 22, 23, 24 തീയതികളിൽ ED ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച പരിഷ്കരിച്ച യാത്രാ പദ്ധതി (ഇതിൽ 4 ദിവസത്തേക്ക് ദുബായിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഉൾപ്പെടെ) എതിർത്തിട്ടില്ല, സിംഗവി വാദിച്ചു. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ യുഎഇ വഴി യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലേക്ക് (യുകെ) യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ മെഡിക്കൽ എമർജൻസിക്കായി ദുബായിൽ തങ്ങിയെന്ന വ്യവസായി റോബർട്ട് വദ്രയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച കോടതി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അപേക്ഷകന് നൽകിയ അനുമതിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിച്ചതിന് ആഗസ്ത് 12 ലെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച സ്ഥിരനിക്ഷേപ രസീത് (എഫ്ഡിആർ) എന്തുകൊണ്ടാണ് ജപ്തി ചെയ്യാത്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് വദ്രയോട് ചോദിച്ച് കോടതി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. .

