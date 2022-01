India

oi-Jithin Tp

അമൃത്സര്‍: സുവര്‍ണ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എം പിയുമായ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചതാരാണെന്ന ചോദ്യവുമായി മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ശിരോമണി അകാലി ദള്‍ എം പിയുമായ ഹര്‍സിമ്രത് കൗര്‍. രാഹുല്‍ സുവര്‍ണ ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഹര്‍സിമ്രത് കൗറിന്റെ ചോദ്യം. ബുധനാഴ്ച ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പഞ്ചാബിലെത്തിയത്. സുവര്‍ണക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പുഷ്പാര്‍ച്ചനയും നടത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ചരണ്‍ജിത് സിംഗ് ഛന്നി, നവ്ജോത് സിദ്ദു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ സുഖ്ജീന്ദര്‍ സിംഗ് രണ്‍ധാവ എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം സിഖ് ആരാധനാലയമായ സുവര്‍ണ ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഹര്‍സിമ്രത് കൗറിന്റെ ട്വീറ്റ്.

അന്നു വൈകിട്ട് ജലന്ധര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീ ഹര്‍മന്ദിര്‍ സാഹിബില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പോക്കറ്റടിച്ചത് ആരാണ്? ചരണ്‍ജിത്ചന്നിയോ, നവ്‌ജോത് സിദ്ദുവോ സുഖ്ജീന്ദറോ? ഇസഡ് സെക്യൂരിറ്റി അനുവദിച്ച രാഹുലിന്റെ കൂടെ ഈ മൂന്ന് പേര്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. 'ബീ-അദ്ബി' സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ദേവാലയത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയാണ് ഇത് എന്നായിരുന്നു ഹര്‍സിമ്രത് കൗര്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ട്വീറ്റിന് പിന്നാലെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായില്ല. അതേസമയം വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം.

Who picked @RahulGandhi's pocket at Sri Harmandir Sahib?@CHARANJITCHANNI? @sherryontopp? or @Sukhjinder_INC? These were the only 3 persons allowed by Z-security to get near him. Or is it just one more attempt to bring bad name to our holiest shrine, after the 'be-adbi' incidents?