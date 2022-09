ഭാര്യയുമായി പിതാവിന് അവിഹിത ബന്ധമെന്ന് സംശയം; മകന്‍ അച്ഛനെ വെട്ടിക്കൊന്നു, ക്രൂര കൊലപാതകം

India

oi-Swaroop Tk

ഭോപ്പാല്‍: ഭാര്യയുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തില്‍ 70 കാരനായ പിതാവിനെ 25കാരനായ മകന്‍ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി. മധ്യപ്രദേശിലെ കത്നിയിലെ ബദ്വാര പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ കചാരി ഗ്രാമത്തില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. നന്ദിലാല്‍ എന്ന 70 കാരനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതി ലക്ഷ്മണ്‍ കുമാറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കോണ്‍ഗ്രസ് പോലും മിണ്ടിയില്ല; പക്ഷെ ഡിഎംകെ പറഞ്ഞു, അത് ബിജെപിക്കല്ല കോണ്‍ഗ്രസിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്

English summary

Suspicion that the father had an affair with his wife and The son killed his father in MP