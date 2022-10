India

ഭുബനേശ്വര്‍: പാമ്പ് എന്ന് കേട്ടാല്‍ പടയും പേടിക്കും എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഒഡിഷയിലെ ഒരു കുടുംബം പാമ്പുകള്‍ക്കായി സ്വന്തം വീട് തന്നെ നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒഡീഷയിലെ മല്‍ക്കന്‍ഗിരി ജില്ലയിലെ നിലിമാരി ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുടുംബമാണ് പാമ്പുകള്‍ക്കായി വീട്ടിലെ മുറികള്‍ തന്നെ വിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകള്‍ പെറ്റ് പെരുകിയതോടെ ഗ്രാമവാസികള്‍ പേടിയോടെയാണ് കുടുംബത്തെ കാണുന്നത്. പാമ്പുകളെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് നിരവധി തവണ ഗ്രാമവാസികള്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും വീട്ടുകാര്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ല. വര്‍ഷങ്ങളായി വീട്ടുകാര്‍ പാമ്പുകള്‍ക്കൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒഡിഷ ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

This odisha family has given up rooms in their house for snakes and live with them