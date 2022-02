India

oi-Jithin Tp

ലഖ്‌നൗ: 2008 ലെ അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന പരമ്പരക്കേസിലെ പ്രതിയുടെ പിതാവ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടി തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 56 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 200 ഓളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്ത 2008ലെ സ്ഫോടന പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ മുജാഹിദ്ദീന്‍ എന്ന ഭീകരസംഘടനയിലെ 38 അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.

കോടതിയുടെ വിധി ചരിത്രപരമാണെന്നും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട 38 പേരില്‍ ഒരാള്‍ അസംഗഢിലെ സഞ്ജര്‍പൂരില്‍ നിന്നുള്ളയാളാണെന്നും ആദിത്യനാഥ് അവകാശപ്പെട്ടു. 'ഈ ഭീകരന്റെ പിതാവ് സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടിയ്ക്കായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നു,' കാണ്‍പൂരിലും ലഖ്നൗവിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that the father of the accused in the 2008 Ahmedabad serial blasts case is campaigning for the Samajwadi Party in the Assembly elections.