ജനപ്രീതി ഉയർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി; കുത്തനെ വീണ് മോദി..വിനയായത് ഇത്?സർവ്വേ ഫലം

ദില്ലി; 2024-ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ വീഴ്ത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം. എന്തുവിലകൊടുത്തും മോദി സർക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് പാർട്ടികൾ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തിൽ അവർ വിജയിക്കുമോ?സാധ്യത തള്ളാനാകില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡെയുടെ മൂഡ് ഓഫ് ദി നാഷൻ സർവ്വേ നൽകുന്ന സൂചന.

അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാരെന്ന ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്.

who is the best choice for next PM; This is India Today Mood Of The Nation survey result