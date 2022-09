India

oi-Alaka KV

ഡെറാഡൂണ്‍: സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന് എതിരെ എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോഴും എത്രയോ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീധന പീഢനത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ പത്ത് വർഷങ്ങളായി ഒരു യുവതി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. . 27കാരിയായ പ്രീതി ജാഗുഡി എന്ന സ്ത്രീക്കാണ് പീഡനം നേരിട്ടത്. ഡെറാഡൂണിലാണ് സംഭവം. കൂടുതല്‍ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയും ചേര്‍ന്ന് യുവതിയെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

വർഷങ്ങളോളം ഇവർ ക്രൂരത തുടർന്നു.

ദേഹമാസകലം പൊള്ളലുകളും പാടുകളുമായി ഡെറാഡൂണിലെ കൊറോണേഷന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ബുധനാഴ്ചയാണ് പ്രീതിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തെഹ്‌രിയിലെ ജഖ്‌നി ധർ ബ്ലോക്കിലെ റിൻഡോൾ ഗ്രാമവാസിയായ പ്രീതിയുടെ വിവാഹം 14 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയോളം വീട്ടുകാരുടെ ഫോണ്‍ കോളുകൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾക്കും ‌മറുപടി ഇല്ലാതെ ആയതോടെയാണ് , പ്രീതിയുടെ അമ്മ സരസ്വതി ദേവിയും സഹോദരനും യുവതിയുടെ ഡെറാഡൂണിലെ വീട്ടിലെത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് പൊള്ളലേറ്റ് ഏതാണ്ട് നഗ്നമായി അബോധാവസ്ഥയില്‍ അടുക്കളയില്‍ കിടക്കുന്ന മകളെയാണ് കണ്ടത്.

English summary

The woman was brutally harassed and assaulted by her husband's family over dowry, she explained what they did.