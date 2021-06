'ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന്' മോദിയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് യോഗി; നടക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്ത്... ഒതുക്കുമോ, അതോ?

India

oi-Binu Phalgunan

ദില്ലി: ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദില്ലിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. രണ്ട് പേരും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി. അമിത് ഷായുമായും യോഗിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു.

യോഗിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനും വണ്‍ മാന്‍ ഷോയ്ക്കും എതിരെ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് ബിജെപിയില്‍ വലിയ അമര്‍ഷം പുകയുന്നതിനിടെ ആണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ എന്താണ് തീരുമാനമായത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്തായാലും മോദിയ്ക്കും അമിത് ഷായ്ക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്ന് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് രണ്ട് ട്വീറ്റുകളിലൂടെ. യോഗി ഒതുങ്ങുമോ, അതോ മോദി ഒതുക്കുമോ?

English summary

Yogi Adutyanath thanks Modi and Shah after meeting; what will be the outcome of the meetings? Will he be ready to go under part commands or not?