മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും പുറമേ ഗോൾഡൻ വിസ ലഭിച്ചവരിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയും

oi-Abhijith Rj

ദുബായ്: മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രതിഭാധനരായ താരരാജാക്കന്മാരായ മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനുമൊപ്പം യുഎഇ ഭരണകൂടം നൽകിയ ഗോൾഡൻ വിസ ലഭിച്ചവരിൽ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളി ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി നിജോ സോമൻ എന്ന യുവ സംരംഭകനാണ് യുഎഇ ഭരണകൂടം നൽകുന്ന പത്ത് വർഷ കാലാവധിയുള്ള ഗോൾഡൻ വിസ സ്വന്തമാക്കിയത്. അതേസമയം, മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവന കണക്കിലെടുത്ത് മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും യുഎഇ ഭരണകൂടം ഇക്കഴിഞ്ഞ 23ന് ഗോൾഡൻ വിസ കൈമാറിയിരുന്നു.

English summary

Karunagappally, a native of Kollam, is among the recipients of the Golden Visa issued by the UAE government along with the talented star kings of the Malayalam film world Mammootty and Mohanlal. Nijo Soman, a young entrepreneur from Edagulangara, Karunagapally, has secured a 10-year Golden Visa from the UAE government