'ആ കരടിയെ അയച്ചത് ദൈവം'; കാട്ടിനുള്ളില്‍ അകപ്പെട്ട 3 വയസ്സുകാരന് തുണയായത് ഒരു കരടി...

International

oi-Alaka KV

ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങള്‍ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ്. 2019 ല്‍ ആണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഒരു നെഞ്ചിടിപ്പോടെ മാത്രമേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയൂ...

മരങ്ങള്‍ ഇടതൂര്‍ന്ന നില്‍ക്കുന്ന കാട്ടില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട പോയ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, രണ്ട് രാത്രികള്‍ അവന്‍ ആ കാട്ടിനുള്ളില്‍ തണുത്ത് മരവിച്ചു നിന്നു.. പക്ഷേ അവന്‍ അത്ഭുതകരമായി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.. ആ രണ്ട് രാത്രികളില്‍ അവന് തുണയായത് ഒരു കരടിയും..ഇനി എന്താണ് ആ സംഭവം എന്ന് വിശദമായി അറിയാം...

pc: Craven County Sheriff's Office

English summary

Here is an interesting story of a child who was rescued from the forest two days after he went missing.