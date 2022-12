വരനറിയാതെ വധുവിന്റെ 'പണി', എന്നാല്‍ വധുവിന് എട്ടിന്റെ പണികൊടുത്തത് കൂട്ടുകാരി; കല്യാണം മുടങ്ങി!!

International

oi-Alaka KV

കല്യാണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാവരുടേയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട.. മനോഹരമായ നിമിഷമായിരിക്കും. വിവാഹ വേദിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറല്‍ ആവാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളെ വെല്ലുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കല്യാണത്തിന് അരങ്ങേറിയത്. അങ്ങനെ സന്തോഷമായി അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ദിവസം ആകെ കുഴഞ്ഞൊരു വകയായി...ആകെ അടിപിടിയായി..ഒടുവില്‍ കല്യാണം തന്നെ നിര്‍ത്തിവെച്ചു....ഇനി എന്താണ് ഈ കോലാഹലങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ കാരണമായ സംഭവം എന്നറിയണ്ടേ...വിശദമായി തന്നെ അറിയാം...

English summary

Just before the wedding, the groom called off the wedding because of these reason, goes viral