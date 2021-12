International

oi-Faisal K

ദുബൈ: യുഎഇയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകള്‍ ഇനി സെന്‍സര്‍ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. വിദേശികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിശാലമായി യുഇയെ ഉയര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് യുഎഇയില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകള്‍ ഇനി സെന്‍സര്‍ ചെയ്യില്ലെന്ന് യുഎഇ അധികൃതര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

'ഡിഎന്‍എ വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ വിശ്വാസം, ഹിന്ദുത്വവാദിയുടെ വിശ്വാസം തിരിച്ചും': രാഹുല്‍

English summary

No uncensoring for Movies In UAE, Here Is What The Authorities Taken As Next Step