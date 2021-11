കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെ... ഇതുവരെ നമുക്കറിയാവുന്ന വൈറസുകൾ?

International

oi-Abhijith Rj

കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പുതിയ വകഭേദമായ ഒമൈക്രോൺ കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഈ വകഭേദം എങ്ങനെയാണ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത്, ഇത് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. ബി.1.1.529 ആണ് കണ്ടെത്തിയ പുതിയ വകഭേദം. വ്യാപകമായി പടരാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ വകഭേദത്തിന് ഒമൈക്രോൺ എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഹോഗോംഗ്, ഇസ്രായേൽ, ബോട്സ്വാന, ബെൽജിയം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറോളം പേരിലാണ് ഒമൈക്രോൺ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് വലിയ ചർച്ചയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...

പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് (SARS-CoV-2) വകഭേദമായ B.1.1.529-നെപ്പറ്റിയുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അതിനെ 'നൂ' വേരിയന്റ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയുടെ ക്രമത്തില്‍ നാമകരണം ചെയുന്നതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പിന്തുടര്‍ന്നുവന്നിരുന്ന രീതി. ക്രമം അനുസരിച്ച് അടുത്ത ഗ്രീക്ക് പദം 'നൂ' ആയിരുന്നു.

English summary

Discussions are ongoing as to how this variant evolved after the discovery of a new variant of the corona virus, the omicron, and how it was discovered.