ഒമൈക്രോണിനെ പേടിക്കണ്ട; തീവ്രത കുറവ്; വാക്സിൻ മാത്രം പരിഹാരം; വിദഗ്ധർ പറയുന്നു - അറിയാം

ഡൽഹി: കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒമൈക്രോൺ വകഭേദം തീവ്രത കുറവെന്ന് വിദഗ്ധരുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ വൈറസിന് തീവ്രമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഒമൈക്രോണിന് 50 -ലധികം മ്യൂട്ടേഷനുകളുണ്ട്. എന്നാൽ, ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.

അതേസമയം, നവംബർ 24 ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്, തീവ്രത കുറവാണെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ മുൻ പതിപ്പുകളേക്കാൾ നേരിയ രോഗത്തിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ്.ലോകത്ത് ഉളള മുഴുവൻ ആശുപത്രികളിലും ഈ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു.

ഇത് യുവ ജനങ്ങളെ , പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുളള വാക്സിൻ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാൻ എല്ലാവരോടും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

English summary

omicron is a low intense variant; Experts say that vaccine is the only best the solution; the reports are here