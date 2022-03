International

oi-Swaroop Tk

ദില്ലി: യുക്രെയിനിലെ റഷ്യന്‍ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ പുറത്തെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഒഴിപ്പിക്കള്‍ നടപടികള്‍ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 19 വിമാനങ്ങളിലായി 3726 പേര്‍ തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചത്. ഒഴിപ്പിക്കല്‍ നടപടികള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്‍ യുക്രെയിനിന്റെ വിവിധ അയല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റൊമേനിയയില്‍ ആണുള്ളത്. റൊമാനിയയിലെ ബുക്കാറെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് എട്ട് വിമാനങ്ങളും സുസേവയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് വിമാനങ്ങളും കൊസിസെയില്‍ നിന്ന് ഒരു വിമാനവുമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക. എന്നാല്‍ റൊമേനിയയില്‍ നിന്നുള്ള ജ്യോതിരാതിത്യ സിന്ധ്യയുടെ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്.

റൊമേനിയയിലെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ അവിടുത്തെ മേയറുമായുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരും നേതാക്കളുമാണ് ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ അടക്കം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ കേന്ദ്ര സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ ഒരു റൊമാനിയന്‍ നഗരത്തിലെ മേയര്‍ പരിഹസിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളും ഒരു വിഭാഗം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളും ഈ വീഡിയോ പങ്കിടുന്നുണ്ട്.

When Raja Scindia tried to attempt familiar PR antics in Romania, the Romanian Mayor rebuked him and reminded him they are the ones who arranged for food & shelter. Students seen clapping. #OperationGanga pic.twitter.com/k6RSMkXJdw