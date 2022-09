ഈ ഒരു നിസാര കാര്യത്തിനായിരുന്നു മേലുദ്യോഗസ്ഥനേയും കുടുംബത്തേയും അയാള്‍ കൊന്നത്‌

International

oi-Alaka KV

അതിക്രൂരമായി കൊല നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യന്‍. ഒരു കുടുംബത്തിലെ മുഴുവന്‍ പേരേയും ഇയാള്‍ അതിക്രൂരമായി കൊന്നു. 2014 ലാണ് സംഭവം നടന്നത്. എട്ട് വര്‍ത്തിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനൊന്നിന് ഇയാള്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ഒരു വീട്ടിലെ മുഴുവന്‍ പേരേയും ഇയാള്‍ എന്തിനാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ പോലീസുള്‍പ്പടെ ഉള്ളവര്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒരു നിസാര കാര്യത്തിനായിരുന്നു ഇയാള്‍ ഈ ക്രൂരത ചെയ്തത്.... സംഭവം നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ്.

50 കാരനായ മായോ സണ്‍, 49 കാരനായ മെയ്സി സണ്‍, 9 കാരനായ തിമോത്തി സണ്‍, ടൈറ്റസ് സണ്‍ (7) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയപ്പോള്‍ നാല് പേരുടേയും ശരീരത്തില്‍ വെടിയുണ്ടകളേറ്റിരുന്നു. വേറെ വേറെ കിടപ്പുമുറികളാണ് മൃതശരീരം കണ്ടെത്തിയത്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാരണം പൊലീസ് ഇപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

English summary

US: Man killed his superior officer and his family, for not recommending him for promotion, Police arrested him after 8 years