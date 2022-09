queen Elizabeth II: 25ാം വയസില്‍ രാജ്ഞി, ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം ബ്രിട്ടന്‍ ഭരിച്ചു; എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ജീവിതം

International

എലിസബത്ത് രാജ്ഞി വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക്. 96ാം വയസ്സിലാണ് രാജ്ഞി ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1926 ഏപ്രിൽ 21 ന് ലണ്ടനിലെ മെയ്ഫെയറിൽ യോർക്കിലെ ഡ്യൂക്കിന്റെയും ഡച്ചസിന്റെയും ആദ്യത്തെ കുട്ടിയായി എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ജനിച്ചു.

1952 ല്‍ ആണ് അവർ രാജഭരണമേറ്റത്. അച്ഛൻ ജോർജ് ആറാമന്‍റെ മരണത്തോടെയാണ് 25 കാരിയായ എലിസബത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം ബ്രിട്ടന്‍ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി. 2002 ൽ രാജഭരണത്തിന്‍റെ സുവ‍‍ർണ ജൂബിലിയാഘോഷിച്ചു.

