Kannur

oi-Faisal K

കണ്ണൂര്‍: കത്ത് എന്നത് എല്ലാവരും സന്ദേശങ്ങള്‍ കൈമാറാനും പരസ്പര വിശേഷങ്ങള്‍ അറിയാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണും, വാട്‌സപ്പും, ഫേസ്ബുക്കും, ടെലഗ്രാമും ഒക്കെ വന്നതോടെ ക്തതിന്റെ ഉപയോഗം ഇ്ല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.

'രാത്രി 11 മണിക്ക് അച്ഛന് മരുന്ന് നൽകി, കിടത്തി ഉറക്കി', തിലകന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് മകൻ ഷോബി

എന്നാല്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി നിസാമുദ്ദീന്‍ ഇന്നും കത്തുകള്‍ അയക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സന്ദേശങ്ങളല്ല. നല്ല ഒന്നാന്തരം വിത്തുകളാണ് നിസമുദ്ദീന്‍ കത്തിലൂടെ കൈമാറുന്നത്. പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് 50 ദിവസത്തോളം കത്തുകളില്‍ വിത്ത് നിറച്ച് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിസാമുദ്ദീന്‍.

English summary

Not only letters but also seeds can be sent by letter, said nisamudheen in kannur