Kannur

lekhaka-Mahesh babu

കണ്ണൂര്‍: ശ്രീകണ്ഠാപുരം പൊലിസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ കാവുമ്പായിയില്‍ യുവാവ് സ്വയം തീകൊളുത്തി ആത്മാഹൂതി ചെയ്തത് പ്രണയനൈരാശ്യത്തിലാണെന്ന്‌ പൊലിസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്. സംഭവത്തില്‍ ശ്രീകണ്ഠാപുരം പൊലിസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.ഞായാറാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ്

കാവുമ്പായി ഐച്ചേരി ഗ്രാമത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. കാവുമ്പായി ഐച്ചേരിയിലെ ലക്ഷ്മണന്‍-സിജി ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ ലെജിനാ(24) ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മംഗളൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയവേ മരണമടഞ്ഞത്. എഴുപതുശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ ലെജിന്‍ അതീവഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

English summary

Police have launched an investigation into the incident in which a young man died in a fire in front of his girlfriend