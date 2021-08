ഡോക്ടർമാരെ അക്രമിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്ത് 43 കേസുകൾ; കർശന നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുണ്ടായത് 43 അക്രമസംഭവങ്ങൾ.കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവർ പിന്നീട് ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കൂടുതലും കണ്ടു വരുന്നത്. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും ആക്രമിക്കുന്നതിന് മൂന്നു വർഷം തടവും 50,000 രൂപ പിഴയുമാണ് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ.

There have been 43 incidents of violence against doctors in the state since January last year. Assault on hospital staff and doctors is punishable by up to three years in prison and a fine of up to Rs 50,000