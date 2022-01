മഞ്ജു വാര്യർ മാത്രമാണെങ്കിലും സിനിമ ഞങ്ങള്‍ എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന എത്രപേരുണ്ട് ഇവിടെ: ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: സിനിമ മേഖലയിലെ അനീതികള്‍ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഹേമ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചർച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സിനിമ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹേമ കമ്മീഷന്‍ എന്നേയും വിളിച്ച് വരുത്തിയിരുന്നു. അവർക്ക് മുന്‍പാകെ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞാനും സംസാരിച്ചിരുന്നു.

പോയി സംസാരിക്കാന്‍ എനിക്കൊട്ടും താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന ഒരു തോന്നല്‍ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും ചെയില്ല എന്നല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കമ്മീഷന് മുന്നില്‍ പോവേണ്ടതില്ലെന്ന് തുടക്കത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നു.

ഡബ്ല്യുസിസി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഗുണം ഇന്ന് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല: നിഖില വിമല്‍

English summary

Although Manju Warrier is the only one, how many people say that we can take a movie?: Bhagyalakshmi