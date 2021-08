പതിനേഴാം വയസ്സിൽ യേശുദാസിനെ കൊണ്ട് പാട്ടു പാടിപ്പിച്ചു ; നാഹൂം എബ്രഹാം വേറെ ലെവൽ !!!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ മിടുക്കനായ ഒരു എ ഗ്രേഡ് മ്യൂസിക് കംപോസറുടെ ജീവിതകഥയിലേക്കാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോകുന്നത്. പേരൂർക്കട സ്വദേശിയായ നാഹൂം എബ്രഹാമാണ് ഗാനഗന്ധർവ്വൻ കെ ജെ യേശുദാസിനെ കൊണ്ട് 'പാർവണ'മെന്ന ചിത്രത്തിൽ തൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പാട്ടു പാടിപ്പിച്ചത്.ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകേണ്ട സിനിമ പിന്നീട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് സംവിധായകൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിനും അന്ന് അനന്തപുരി സാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്തു.

English summary

The audience is now taken to the life story of a talented A grade music composer of All India Radio, Thiruvananthapuram. Nahum Abraham, a native of Peroorkada, sang with Ganagandharvan KJ Yesudas in the film 'Parvana' at the age of seventeen.