തിന്മകൾക്ക് മതത്തിൻ്റെ നിറം നൽകരുത്; വിവാദ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകൾക്ക് മതത്തിൻ്റെ നിറം നൽകരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ജാതിയെയും മതത്തെയും വിഭജനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത്. ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഉയർന്നു വരുന്നതായും അവ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാലാ ബിഷപ്പിൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരോക്ഷ വിമർശനം.

English summary

Chief Minister Pinarayi Vijayan said that religion should not give color to the evils going on in the society