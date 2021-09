പാലാ ബിഷപ്പിന് ദുരുദ്ദേശമില്ല; കോൺഗ്രസ് അപചയത്തിൽ; മുതലെടുപ്പിന് ബിജെപി ശ്രമം: എ വിജയരാഘവൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: പാലാ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടിൻ്റെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പരാമർശത്തിൽ യാതൊരു ദുരുദ്ദേശവുമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന ആക്ടിങ്ങ് സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ. ബിഷപ്പിൻ്റെ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിൽ ചില തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും വർഗ്ഗീയവത്ക്കരണം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ചെറുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചില വ്യക്തികളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ ഏറ്റെടുത്ത് മോശം പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിടുന്നതിനെ ഒരു മതത്തിന് നേരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും വിജയരാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English summary

CPM State Acting Secretary A Vijayaraghavan said that there does not seem to be any malice in the reference to the narcotic jihad of Pala Bishop Mar Joseph Kallarangad.