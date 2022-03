6 ഫോണുകളും ഒരേ വൈഫൈയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്; അതിനർത്ഥം ആ 3 പേരും അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന്; പ്രകാശ് ബാരെ

Kerala

കൊച്ചി; മുംബൈയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദിലീപിന്റേയും കൂട്ടരുടേയും ഫോണുകളിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രകാശ് ബാരെ. അതു കഴിഞ്ഞിട്ടും പലതും കിട്ടരുതെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് പല വിവരങ്ങളും തുടച്ച് നീക്കാൻ വേണ്ടി ലാബിലേക്ക് അയച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പ്രധാന കാര്യം. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അതിലാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയെന്നും പ്രകാശ് ബാരെ പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ എഡിറ്റേഴ്സ് അവർ ചർച്ചയിലായിരുന്നു പ്രകാശ് ബാരെയുടെ പ്രതികരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്

Dileep Actress Case; All 6 phones are connected on the same WiFi; means all 3 of them were there; Prakash Bare