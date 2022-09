'ദിലീപ് തന്നെ തെളിവ് തരുന്നു, ദിലീപ് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കേസ് തീർന്നേനെ'; അഡ്വ മിനി

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ആവശ്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ ഉത്തരവോടെ കോടതി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ വ്യക്തത വന്നെന്ന് അഡ്വ ടിബി മിനി.സിബിഐ 3 സ്പെഷ്യൽ കോടതിയുടെ ജഡ്ജി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിചാരണ കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം തേടിയത്. അക്കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇനി ഹൈക്കോടതിയിൽ അതിജീവിത നൽകിയ ഹർജിയിൽ യാതൊരു തടസവുമില്ലെന്നും ടിബി മിനി പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. മിനിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്

Dileep Actress Case; TB Mini Says Dileep Went To SC because he is very confident that he will escape