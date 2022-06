Kerala

oi-Ajmal MK

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ അതിജീവിതയ്ക്ക് ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന പലരും യഥാർത്ഥത്തില്‍ പിന്നണിയില്‍ പ്രതിക്കൊപ്പമാണ് നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് അഡ്വ.ടിബി മിനി. പിന്നണിയില്‍ പ്രതിക്കൊപ്പം നിന്നിട്ട് മുന്നില്‍ വന്നിട്ട് ഞങ്ങള്‍ അതിജീവിതയ്ക്ക് ഒപ്പമാണെന്ന് പറയുകയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുളള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലാ എന്നുള്ളതെന്നും മിനി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ന്യൂസ് 7 മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

'അതിജീവിതയുടെ ആശങ്ക ആ തലത്തില്‍ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു: ഇനി തീരുമാനം വേണ്ടത് കോടതിയില്‍ നിന്നാണ്'

Dileep actress case: tb mini says 'Many who say they stand for survival are with Dileep in the background'