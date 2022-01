ദിലീപ് നിരപരാധിയെങ്കിൽ നടിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ,പക്ഷേ ചെയ്യുന്നതോ?;പ്രകാശ് ബാരെ

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് ജുഡീഷ്യറിയോടും മാധ്യമങ്ങളോടും പോലീസുനോടുമെല്ലാം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നടൻ പ്രകാശ് ബാരെ.

ദിലീപ് സ്വന്തം സഹപ്രവർത്തകരെ പോലും കൂച്ച് വിലങ്ങിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എ എം എം എ പോലും അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് പ്രകാശ് ബാരെയുടെ പ്രതികരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്

English summary

Dileep Can Directly meet the actress if he is innocent, but what he doing is wrong Prakash Bare