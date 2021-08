ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പേരിലുള്ള ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കും: വീണ ജോർജ്, സ്വാഗതാർഹമെന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കുള്ള പൊതു മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരും.കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളെ ട്രാൻസ് സൗഹൃദ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുമെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. ധനാഭ്യർത്ഥന ചർച്ചയ്ക്കിടെ സഭയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രി.

English summary

Health Minister Veena George has called for an end to the exploitation of transgender people in the state as part of gender reassignment surgery. The minister said in the assembly that the general standard for surgeries will be brought. The hospitals in Kerala will be turned into trans friendly centers. The health minister was speaking in the House during the debate on the funding request.