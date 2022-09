'ഞാന്‍ മോശമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല'; പദവിക്കനുസരിച്ച് ഷംസീറിന് പരുവപ്പെടേണ്ടി വരും: എംബി രാജേഷ്

Kerala

oi-Jithin Tp

തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ പദവിക്ക് അനുസരിച്ച് എ എന്‍ ഷംസീറിന് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നിയുക്ത മന്ത്രിയും മുന്‍ സ്പീക്കറുമായ എം ബി രാജേഷ്. സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ശേഷം വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം ബി രാജേഷ്. പദവി അനുസരിച്ച് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം പറയാന്‍ തടസം നേരിട്ടപ്പോള്‍ അതില്‍ പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയം പറയും എന്നും എന്നാല്‍ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെടില്ല എന്നും സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനാല്‍ സ്പീക്കറായപ്പോഴും നന്നായി രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും എം ബി രാജേഷ് ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. നിയമ സഭയില്‍ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് തെളിയിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്‌കൈ ഡൈവിംഗിനിടെ പാരച്യൂട്ട് തുറക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല, ഉയരത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് മരണം; ആരാണ് താനിയ പര്‍ദാസി?

English summary

former speaker MB Rajesh said that AN Shamseer will have to work according to the new status