'ബോട്ടിൽ ആർട്ട്' മുതൽ ഭരതനാട്യം വരെ; വരയിലും നൃത്തത്തിലും കീർത്തനയുടെ വർണ്ണവിസ്മയം!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികൾ കണ്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നവരാണ് മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. എന്നാൽ, അത്തരം കുപ്പികളിലെ വരകളിലൂടെ വർണ്ണവിസ്മയം തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കര സ്വദേശി എസ്.കീർത്തന. ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്ന കലയ്ക്കു പുറമേ നൃത്തത്തിലും കൈയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ കീർത്തന നല്ലൊരു ഭരതനാട്യം നർത്തകി കൂടിയാണ്. ബോട്ടിൽ ശില്പങ്ങളെല്ലാം 'ബോട്ടിൽഡ് ടൈയ്ൽസ് 'എന്ന സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ചെറുതല്ലാത്ത വരുമാനവും കീർത്തന സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

English summary

Most of the Malayalees throw empty bottles at the nearest place when they see them. However, S. Keerthana, a native of Aruvikkara, Thiruvananthapuram, has proved that the stripes on such bottles can add color. Apart from the art of bottle art, Keerthana is also a good Bharatanatyam dancer who has also signed on to dance. Kirtana also earns a small income by displaying all the bottle sculptures on its own YouTube channel, 'Bottled Tales'.