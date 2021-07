മാറ്റം തുടങ്ങട്ടേ, മാതൃകയാകട്ടേ... വിവാഹിതരാകുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ആശംസകൾ; എന്തിനെന്നല്ലേ..

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: അടുത്തിടെയായി കേരളം വീണ്ടും സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ചും അത് എത്രത്തോളം മോശമാണെന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് . കൊല്ലത്തെ വിസ്മയുടെ ആത്മഹത്യയാണ് മലയാളികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വീണ്ടും സ്ത്രീധനം ഒരു ചര്‍ച്ചയാക്കിയത്.

കേരളത്തിന്റെ വാക്സിന്‍ ക്ഷാമത്തിന് താത്ക്കാലിക പരിഹാരം; 9.73 ലക്ഷം ഡോസ് ലഭിച്ചെന്ന് വീണാ ജോര്‍ജ്

സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ യുവതിയുടെ മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് അടിവയറ്റിൽ മർദ്ദിച്ചു: അച്ഛന്റെ കാൽ തല്ലിയൊടിച്ചു

ഇത് വെറും ചര്‍ച്ചയില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല. പുതിയതായി വിവാഹിതരാകുന്നവര്‍ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും തിരുത്തുകയും തന്നെയാണ് മാറ്റത്തിനുള്ള വഴികളില്‍ ഒന്ന്. ആരോഗ്യ - കുടുംബ ക്ഷേമ - വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ്ജ് വിവാഹിതരാകുന്നവര്‍ക്ക് ആശംസയര്‍പ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് . അതൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം...

ഐഎന്‍എല്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസില്‍ യോഗം നടത്തി എപി അബ്ദുള്‍ വഹാബ്; ജില്ലാ കൗണ്‍ലില്‍ കാസിമിനെതിരെ പ്രമേയം

ദേശീയ പ്രസിഡന്റിന്റെ പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് ബന്ധം കാസിം ഇരിക്കൂറിന് തിരിച്ചടിയാകും? പുതിയ നീക്കങ്ങള്‍

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

Health and Family Welfare Minister Veena George's letter to those who are getting married. Minister asks the couples to continue their life with a stand against dowry and inequality .