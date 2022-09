'മഗ്സസെ അവാർഡ് റിയാസിന് നൽകട്ടെ, മരുമോൻ സഗാവ് ചെന്ന് കൈനീട്ടി വാങ്ങും', പരിഹസിച്ച് ജയശങ്കർ

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: രമൺ മഗ്സസെ പുരസ്ക്കാരം മുൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ നിരസിച്ചത് വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. കൊവിഡ്, നിപ്പ കാലത്തെ മികച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരുന്നു കെകെ ശൈലജയെ മഗ്സസസെ പുരസ്ക്കാരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ പുരസ്ക്കാരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്.

സിപിഎം തീരുമാനത്തെ ട്രോളി വന്നിരിക്കുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് എ ജയശങ്കർ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോ മുഹമ്മദ് റിയാസിനോ ആണ് പുരസ്ക്കാരമെങ്കിൽ പോയി വാങ്ങുമായിരുന്നുവെന്ന് ജയശങ്കർ പരിഹസിച്ചു.

If the Magsaysay award was for Pinarayi or Riaz, they would have gone and bought it, trolls A Jayasankar