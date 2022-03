ആ കണക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബിജെപി വിരുദ്ധ ട്രെൻഡ്; യുപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില്‍ ബിന്ദു അമ്മിണി

Kerala

oi-Swaroop Tk

കോഴിക്കോട്: അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ആക്ടിവിസ്റ്റ് ബിന്ദു അമ്മിണി രംഗത്ത്. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്ര നിര്‍മ്മിതിക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിജെപിക്ക് എതിരെ ശക്തമായ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നത് കൂടി ആണ് ഇന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലങ്ങള്‍ കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണി പറഞ്ഞു.

ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും പോള്‍ ചെയ്ത മുഴുവന്‍ വോട്ടിന്റെയും എത്ര ശതമാനം എന്‍ഡിഎ യ്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന കണക്കു നോക്കിയാല്‍ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ബിജെപി വിരുദ്ധ ട്രെന്‍ഡ്. എന്നാല്‍ അത് ഏകീകരിക്കുന്നതില്‍ വന്ന വീഴ്ച ഗുരുതരമായ ഒന്ന് തന്നെ ആണെന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണി പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ പ്രതികരണം. കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം. . . .

English summary

If you look at those figures, you can see the anti-BJP trend; Bindu Ammini On UP Election Result