ഉമ്മൻ ചാണ്ടി യുഗം അവസാനിക്കുന്നു? സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ... 'കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തകനോ?'

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോട്ടയം: കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില്‍ മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കാന്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വലിയ പരാജയത്തിന്റെ ഭീതിയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാന്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി തന്നെ മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ആയിരുന്നു. അഞ്ച് വര്‍ഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്.

താലിബാൻ മെയ്ഡ് 'പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ'! അഫ്ഗാനിൽ പയറ്റിയ പുതുതന്ത്രം... നഷ്ടമില്ലാതെ ലാഭം മാത്രം കൊയ്ത യുദ്ധം

'ഐഎൻഎലിനെ പിളർത്താൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വാക്കുകൊടുത്തത് ആർക്ക്? ലീഗിനോ ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിക്കോ...'

കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി എത്രത്തോളം നിര്‍ണായകമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നടപടിയായിരുന്നു അത്. എന്നാല്‍ അതെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ പഴങ്കഥ ആയിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം തട്ടകമായ കോട്ടയത്ത് പോലും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയ്‌ക്കെതിരെ പോസ്റ്ററുകള്‍ വരുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി യുഗം അവസാനിക്കുകയാണോ?

English summary

Is Oommen Chandy the Terminator of Congress? Poster in front of Kottayam DCC Office; Is it the end of OC era in Congress.